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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Мавзолей Ленина открывается для посещения после профилактических работ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве вновь открывается для посетителей после двух месяцев профилактических работ.

Допуск в Мавзолей и к некрополю у Кремлевской стены был прекращен с 13 февраля, сообщал отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Плановая профилактика в усыпальнице вождя Октябрьской революции проводится, как правило, раз в два года и длится около полутора месяцев.

В последний раз такие профилактические работы имели место в 2022 году, а до этого в 2020-м, тогда из-за пандемии допуск в мавзолей был прекращен в середине марта и возобновился только 1 июля.

Характер работ не уточняется, однако известно, что в 2017 году они были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина. С ним работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР). Параллельно в мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры.

В ФСО и ВИЛАР вновь воздержались от комментариев по поводу проведенных в мавзолее мероприятий.

Обычно мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

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