Схему на китайском языке разместят в новых поездах "Москва" столичного метро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Схема метро на китайском языке появится в текущем году в новых поездах "Москва", а также на новых цифровых носителях, сообщил в понедельник заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В этом году схема метро (на китайском языке) появится на новых цифровых носителях, а также на сенсорных экранах в поездах модификаций "Москва", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, опубликованном в телеграм-канале дептранса.

По данным департамента, схема метро на китайском языке есть уже у 2 тыс. пассажиров.

30 января Ликсутов сообщил, что в столичном метро появились схемы на китайском языке, они размещены в новом тематическом поезде, посвященном китайскому Новому году, и на всех стойках "Живое общение". Электронную версию можно скачать на Едином транспортном портале. Дизайн схемы метро ничем не отличается от версии на русском языке.