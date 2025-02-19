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Схема на арабском языке появилась в московском метро

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Схему столичного метрополитена перевели на арабский язык, она выполнена в формате А3 и складывается гармошкой, сообщил департамент транспорта Москвы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем транспорт удобнее для всех наших пассажиров, в том числе и для зарубежных путешественников. Для гостей столицы с Ближнего Востока мы перевели схему московского метро на арабский язык. Ее уже можно получить на всех стойках "Живое общение", - приводятся слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова в телеграм-канале департамента в среду.

В дептрансе отметили, что схема выполнена в удобном большом формате А3, благодаря чему все символы хорошо видны, в то же время ее также удобно брать с собой, так как схема складывается гармошкой. Электронную версию можно скачать на Едином транспортном портале.

Для перевода схемы был применен комбинированный метод - смысловой принцип и транслитерация, такой подход поможет арабоязычным туристам лучше ориентироваться в транспорте и в городе, говорится в сообщении.

Ранее в столичном метро появились схемы на китайском языке, они размещены в тематическом поезде, посвященном китайскому Новому году, и на всех стойках "Живое общение". Схема на китайском языке также появится в текущем году в новых поездах "Москва" и на новых цифровых носителях.

Москва Сергей Собянин Максим Ликсутов
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