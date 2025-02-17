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Клинику неврозов в Москве признали памятником архитектуры

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ансамбль больницы доктора Л.С. Цейтлина на улице Донская, дом 43, строения 2, 4, 7 в Москве признан памятником архитектуры, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили корпуса городской клиники нервных болезней доктора Л.С. Цейтлина. В исторический ансамбль входит три здания в неоклассическом стиле. Они были построены в 1912-1914 годах", - отметили в ведомстве.

Ранее этот архитектурный ансамбль имел промежуточный статус выявленного объекта культурного наследия.

Архитектурный ансамбль выстроен по проекту Е.В. Шервинского. Главная особенность комплекса - геометрически правильная планировка. В центре расположено двухэтажное здание (строение 2) с четырехколонным портиком. Следом за ним находится служебный корпус (строение 4) и еще один лечебный корпус (строение 7). В последнем сохранилась историческая планировка, а в некоторых помещениях подлинные штукатурные тяги, первоначальные филенчатые двери с остекленными фрамугами, металлические ограждения лестницы с деревянными поручнями, доломитовые ступени и метлахская плитка на лестничных площадках.

Сейчас клиника специализируется на лечении пограничных форм психических расстройств.

За последние 14 лет 734 объекта в Москве были признаны памятниками архитектуры. Здания, имеющие статус ОКН, находятся под защитой государства.

Москва Мосгорнаследие
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