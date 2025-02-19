В Александровском саду проведут профилактику Вечного огня

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства 20 февраля проведут профилактику Вечного огня в Александровском саду в преддверии Дня защитника Отечества, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

"Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы. Впервые там зажгли священный огонь 8 мая 1967 года, и вот уже почти 58 лет он на боевом посту", - сказал он.

На время проведения работ пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной. Профилактические работы занимают всего около 40 мин.

Вечный огонь находится под круглосуточным контролем сотрудников АО "Мосгаз", которые ежедневно проводят его плановые осмотры, раз в месяц - техническое обслуживание.