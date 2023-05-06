Вечный огонь в Александровском саду пройдет профилактику

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду состоится в субботу, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки тщательно проверят, при необходимости заменят платиновую спираль", - рассказал он журналистам.

Заммэра отметил, что мемориал оснащен системой тройного резервирования, дождь, снег и ветер не могут погасить пламя. "На время проведения работ священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку - точную уменьшенную копию основной", - пояснил заммэра.

Вечный огонь в Александровском саду был зажжен 8 мая 1967 года и с тех находится под круглосуточным контролем сотрудников "Мосгаза". Плановые осмотры устройства проводятся ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц. Дополнительная профилактика предусмотрена перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.