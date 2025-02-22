Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Температура в Москве в первые дни марта, по предварительным прогнозам, будет около нулевой отметки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу, воскресенье (1-2 марта), в следующие выходные, по предварительным расчетам, ночные температуры будут около 0 - минус 5, а днем около 0", - сказал он.

Такой температурный фон будет выше нормы примерно на 2-3 градуса, отметил синоптик. В целом, в течение следующей недели средняя температура повысится на 7-8 градусов, что связано с переносом теплых воздушных масс и с высоким атмосферным давлением.

Также в первых числах марта прогнозируются небольшие осадки в виде снега.