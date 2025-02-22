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Что случилось этой ночью: суббота, 22 февраля

Трамп опроверг визит в РФ 9 мая, "тройной удар" Британии в поддержу Украины, Мерц призывал европейцев самим защитить континент

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп не планирует визит в Россию 9 мая. Американский президент также заявил журналистам, что США скоро подпишут с Украиной соглашение о редкоземельных металлах. "Думаю, украинцы хотят этого", - сказал он.

- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник объявит о "тройном ударе" в поддержку Украины. Британское Минобороны заявит о передаче Киеву дополнительных вооружений, внешнеполитическое ведомство представит широкий пакет санкций против РФ, а министерство внутренних дел "начнет борьбу с российскими грязными деньгами", сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

- Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц призвал европейцев больше не полагаться на защиту США. "Мы должны быть готовы к тому, что президент США Дональд Трамп может перестать придерживаться обязательств о помощи Европе, предусмотренных договором НАТО", - сказал лидер альянса ХДС/ХСС. Мерц также высказался за переговоры с Великобританией и Францией о совместном управлении ядерным оружием.

- Температура на юге России на следующей неделе будет ниже, чем на севере европейской части страны. В Москве календарная весна начнется с температуры около нуля.

- США в марте запустят телескоп SPHEREx для изучения первых мгновений существования Вселенной. Аппарат будет собирать данные о так называемом инфляционном моменте, когда за доли секунды после Большого взрыва пространство увеличилось в триллионы раз.

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