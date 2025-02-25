Поиск

Житель Домодедово осужден на 16 лет за подготовку терактов на военных объектах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суд приговорил жителя Подмосковья к 16 годам заключения за подготовку терактов, в том числе на объектах Минобороны, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Собранные Главным следственным управлением СКР по Московской области доказательства "признаны судом достаточными для вынесения приговора" жителю Домодедово, говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в Следственном комитете, мужчина признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 205.1, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2024 года мужчина, находясь на территории Подольска, сделал фото расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны Военно-космических сил и зафиксировал его географические координаты, говорится в сообщении.

Затем, по данным следствия, "он отправил полученные данные посредством мессенджера украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта".

"Кроме этого, в 2017 году осужденный незаконно переместил с территории Украины через границу РФ оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства, а также осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей в отношении объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта", - сообщили в СКР.

Там отметили, что действия злоумышленника были пресечены в результате работы следователей и оперативных сотрудников ФСБ России.

"Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения. Вторым Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тыс. рублей", - заявили в ведомстве.

СКР Украина Подмосковье Домодедово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московский Росреестр предупредил о случаях мошенничества с оплатой "госпошлины"

В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью

В Москве беспилотный трамвай начнет регулярные поездки на маршруте осенью

Участок юга оранжевой ветки московского метро будет закрыт по выходным в марте

Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Календарная весна начнется в Москве с температуры около нуля

Московское УФАС возбудило дела из-за стоимости питьевой воды во "Внуково"

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Собянин усомнился в перспективах Renault в Москве, если компания решит вернуться в РФ

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Оттепель не придет в Москву на следующей неделе, будут морозы до минус 15

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Пожар на Варшавском шоссе в Москве потушен

Административное здание горит на Варшавском шоссе в Москве

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий

В Москве ввели штрафы за несоблюдение застройщиками требований к внешнему виду зданий
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5906 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне43 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России53 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе345 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии165 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });