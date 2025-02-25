Житель Домодедово осужден на 16 лет за подготовку терактов на военных объектах

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Суд приговорил жителя Подмосковья к 16 годам заключения за подготовку терактов, в том числе на объектах Минобороны, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

Собранные Главным следственным управлением СКР по Московской области доказательства "признаны судом достаточными для вынесения приговора" жителю Домодедово, говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в Следственном комитете, мужчина признан виновным в приготовлении к совершению террористического акта, содействии террористической деятельности, контрабанде оружия, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также незаконном изготовлении боеприпасов к огнестрельному оружию (ч. 1 ст. 226.1, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 205.1, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 11 апреля 2024 года мужчина, находясь на территории Подольска, сделал фото расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса противовоздушной обороны Военно-космических сил и зафиксировал его географические координаты, говорится в сообщении.

Затем, по данным следствия, "он отправил полученные данные посредством мессенджера украинским кураторам для военного наведения БПЛА и поражения военного объекта".

"Кроме этого, в 2017 году осужденный незаконно переместил с территории Украины через границу РФ оружие, которое незаконно хранил по месту своего жительства, а также осуществлял изготовление боеприпасов к огнестрельному оружию, планируя совершение террористического акта в целях дестабилизации деятельности органов власти на территории Московского региона, Брянской, Курской, Белгородской областей в отношении объектов гражданской инфраструктуры, войсковых объектов и путей сообщения железнодорожного транспорта", - сообщили в СКР.

Там отметили, что действия злоумышленника были пресечены в результате работы следователей и оперативных сотрудников ФСБ России.

"Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения. Вторым Западным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тыс. рублей", - заявили в ведомстве.