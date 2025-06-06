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Росгвардия предотвратила теракт на военном объекте в Рязанской области

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Росгвардии заявили о пресечении попытки теракта с применением беспилотника в Рязанской области.

"В районе одного из населенных пунктов Рязанской области сотрудники Росгвардии, осуществлявшие охрану военного объекта одного из силовых ведомств, при помощи технических средств наблюдения выявили злоумышленника, готовившего террористический акт с применением БПЛА", - сказали журналистам в пресс-службе Росгвардии.

В ходе задержания, как отметили в ведомстве, "преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован".

"При нем обнаружен травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. На месте подготовки диверсионно-террористического акта взрывотехники ОМОН Росгвардии обезвредили подготовленные к запуску два БПЛА, в которых в качестве боевых частей использовались гранаты РКГ-3", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что беспилотник позволял осуществлять их запуск и управление дистанционно на большой удаленности.

Росгвардия Рязанская область
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