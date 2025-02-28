В Москве камеры с помощью нейросетей следят за вывозом строительного мусора

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве нарушения при вывозе строительного мусора отслеживают 40 камер Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с помощью нейросетей, сообщил через пресс-службу Департамента транспорта заммэра города Максим Ликсутов.

"Теперь камеры ЦОДД умеют выявлять 65 видов нарушений. В январе 2025 года после шестимесячного эксперимента на дорогах Москвы 40 камер начали распознавать случаи несанкционированного вывоза строительного мусора", - сказал он.

По его словам, такая инновация позволит сохранить благоприятный уровень экологической обстановки в городе.

Камеры с помощью нейросетей выявляют грузовики и распознают содержимое груза. Затем происходит проверка на наличие разрешения на перевозку.

Камеры были установлены на маршрутах движения перевозчиков, при необходимости их могут перевесить в другие точки, где требуется более тщательное наблюдение за участком, отметил Ликсутов.

Штраф за несоблюдение правил вывоза строительного мусора составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей для физических лиц (при повторном нарушении от 3 до 5 тысяч рублей); от 15 до 30 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении от 30 до 40 тысяч рублей); от 100 до 250 тысяч рублей для юридических лиц (при повторном нарушении от 250 до 300 тысяч рублей).