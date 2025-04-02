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В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков

Все стройки города планируют оснастить датчиками шума и видеокамерами до конца 2025 года

В мэрии Москвы рассчитывают снизить шум от строек на 40% за счет датчиков
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Результаты пилотного проекта по установке специальных датчиков на стройках показывают, что уровень шума от них может быть снижен до 40%, рассказал журналистам председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

"Совместно с пятью московскими девелоперскими компаниями был проведен пилотный проект по обустройству строительных площадок датчиками шума. Это позволило фиксировать отклонения и оперативно и устранять нарушения до поступления жалоб от горожан. Благодаря применению датчиков уровень шума от стройки снизился почти на 40%", - сказал он.

По его словам, в мэрии планируют распространить эту практику и на другие стройплощадки, тем более, что недавно был утвержден регламент, который определяет места и правила установки датчиков измерения уровня шума на месте проведения строительно-монтажных работ и вблизи возводимых объектов.

"Таким образом, можно прогнозировать, что внедрение средств контроля позволить снизить уровень шума от строек в городе примерно на 40%", - уточнил Слободчиков.

"В настоящее время из 2514 строек камерами наблюдения оборудованы 536 площадок, то есть лишь каждая пятая. На них установлено 536 камер, подключенных к городской Единой цифровой системе хранения данных. До конца года мы планируем, что все стройки города будут оснащены средствами контроля", - сказал также чиновник.

По его словам, это позволит повысить прозрачность и безопасность строительного процесса, минимизировать его влияние на городскую среду и предотвратить возможные нарушения.

"Разработаны требования к техническим средствам объективного контроля, порядок размещения устройств, их характеристики, а также формат и способы передачи данных в Единый центр хранения данных. Этим регламентом предусмотрено три типа камер: для общего обзора территории, на контрольно-пропускных пунктах и в зонах въезда и выезда", - подчеркнул глава Мосгосстройнадзора.

Количество камер наблюдения для каждой площадки будет индивидуальным - в зависимости от ее размеров и конфигурации.

"А датчики шума нужно будет устанавливать только на площадках, располагающихся в непосредственной близости от жилья, объектов социального и спортивного назначения", - добавил Слободчиков.

Он добавил, что стоимость оснащения одной строительной площадки составит от 500 тысяч до 2 млн рублей. "Учитывая общую стоимость строительно-монтажных работ - это не скажется на стоимости девелоперских проектов", - подчеркнул Слободчиков.

Мосгосстройнадзор Москва Антон Слободчиков
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