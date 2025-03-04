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Весь наземный городской транспорт Москвы к 2035 г. будет работать на электротяге

Весь наземный городской транспорт Москвы к 2035 г. будет работать на электротяге
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Москве к 2035 году почти весь наземный городской пассажирский транспорт государственного унитарного предприятия "Мосгортранс" будет работать на электрической тяге, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Там отмечается, что с 2023 года в столицу поставили уже 1 300 инновационных электробусов. Всего с 2018 года в Москву поступили уже более 2 300 электробусов.

Экологичный транспорт работает более чем на 20% маршрутов столицы, отмечается в сообщении. В частности, электробусы курсируют более чем на 180 маршрутах.

"С 2018 года на электробусах совершили 650 млн поездок. В будний день ими пользуются в среднем более 900 тыс. раз", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

ГУП "Мосгортранс" - оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает более 700 маршрутов, в том числе более 180 электробусных, 18 ночных и 26 экспресс-маршрутов. Общая протяжённость маршрутов - более 10 тыс. км. Каждый день ими пользуются около 3 млн пассажиров.


Москва Мосгортранс
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