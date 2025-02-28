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"КАМАЗ" поставит Москве 400 электробусов нового поколения за 29 млрд рублей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Столичный оператор общественного транспорта ГУП "Мосгортранс" заключил с ПАО "КАМАЗ" контракт на поставку 400 больших электробусов нового поколения КАМАЗ-52222 с их 15-летним обслуживанием и ремонтом, следует из материалов сайта госзакупок.

Стоимость контракта - 29 млрд руб., включая более 4,8 млрд руб. НДС. Авансирование предусматривается в объеме 20% (5,8 млрд руб.).

Цена поставки непосредственно электробусов, согласно материалам закупки - 13,9 млрд руб., стоимость их обслуживания на протяжении жизненного цикла - около 15,2 млрд руб. Таким образом, одна машина в среднем будет стоит 34,8 млн руб., ее 15-летнее обслуживание - 37,9 млн руб.

Контракт заключен 25 февраля. Срок его исполнения в соответствии с обязательствами по сервисному обслуживанию и ремонту ограничен 2040 годом.

График поставок предусматривает, что Москва получит машины в течение 2025 года.

"КАМАЗ" поставляет Москве электробусы с 2018 года. За прошлый год на мощностях компании было произведено 688 таких машин. Парк электробусов в столице сейчас превышает 2,3 тыс. шт.

КАМАЗ Мосгортранс Москва
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