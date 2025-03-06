В Москве создан единый центр биометрических испытаний

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве начинает работать единый центр биометрических испытаний (ЕЦБИ), где будут заниматься исследованиями, пилотированием и оценкой решений с применением видеоаналитики, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

"Технологии компьютерного зрения используются в любом современном мегаполисе. Москва активно изучает лучшие практики и внедряет их для решения городских задач. Центр объединит ведущих экспертов и игроков российского рынка в этой сфере, что позволит повысить качество сервисов и расширить область их применения", - сказала она.

Организация по соглашению Департамента информационных технологий Москвы и некоммерческого партнерства "Русское биометрическое общество", для которых это не первый партнерский проект: в 2021 году Москва совместно с обществом разработала собственную систему рейтингования алгоритмов видеоаналитики.

По словам заммэра, на новой площадке планируют проводить научные исследования, испытывать и оценивать различные продукты, а также вести открытый диалог с представителями делового сообщества.

Директор Русского биометрического общества, глава технического комитета по стандартизации ТК 098 "Биометрия и биомониторинг" Данила Николаев сообщил, что особенностью ЕЦБИ является открытость всех протекающих процессов. "В нем будут разрабатывать программы и методики испытаний с учетом требований национальных стандартов, тестировать алгоритмы для различных сценариев применения с последующей публикацией результатов в открытом доступе. Запуск такого центра компетенций является важнейшим шагом для развития этого IT-направления", - сказал он.