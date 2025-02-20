В метро Москвы оплата по биометрии появится на всех турникетах до конца 2025 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве оплата по биометрическим данным заработает на всех турникетах метрополитена до конца 2025 года, сообщил городской Департамент транспорта.

"Для расширения технологии и поддержки высокой скорости работы в вестибюлях станций установят дополнительное оборудование российского производства", - говорится в сообщении.

При оплате по биометрии не нужны карты, телефоны или наличные, у системы банковский уровень защиты, все данные зашифрованы. Кроме того, при оплате по биометрическим данным действуют самые низкие тарифы на проезд.

"Нигде в мире сервис не реализован в таком масштабе и с таким удобством для пассажиров, как в столице. С момента запуска им воспользовались более 140 млн раз, а каждый рабочий день по распознаванию лица совершают свыше 160 тысяч проходов", - прокомментировал заммэра города Максим Ликсутов.