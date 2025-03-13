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Участок метро от "Новых Черемушек" до "Октябрьской" не планируют больше закрывать в выходные в марте

Однако в будущем возможны временные закрытия движения

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метро не планируют больше закрывать в выходные в марте, так как досрочно завершен этап строительства пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Участок был закрыт 1-2 марта, также планировались ограничения 15-16 и 22-23 марта.

"Строители досрочно завершили этап строительства пересадки на станции "Академическая". В марте больше не планируем вводить ограничения на участке между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в четверг.

Там отмечается, что в выходные дни пассажиры снова могут пользоваться станциями в привычном режиме.

В дептрансе уточнили, что планируется провести еще несколько этапов работ по строительству пересадки, поэтому в будущем они также могут потребовать временного закрытия движения.

В департаменте также сообщили, что работы по строительству пересадки со станции "Академическая" на Троицкую линию проводились круглосуточно, это позволило выполнить все необходимое быстрее намеченного срока.

"Во время ограничений сотрудники метрополитена обновляли инфраструктуру и провели уборку станций", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, на закрытых станциях оранжевой линии была проведена диагностика и ремонт эскалаторов, обновлен переход на Московское центральное кольцо, локально обновлена штукатурка на стенах и заделаны сколы облицовки пола.

Помимо этого, строители перебрали более 470 узлов контактного рельса и отрегулировали положение его подвески, выполнили внеплановый ремонт, промывку оборудования, диагностику кабельных линий и водопровода, а также помыли все станции после завершения работ.

11 февраля департамент сообщил о начале строительства пересадки на Троицкую линию метрополитена на станции "Академическая" Калужско-Рижской линии. Пересадка между линиями даст пассажирам новые варианты маршрутов и позволит экономить время в пути.

Москва Метрополитен
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