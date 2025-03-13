Для водителей отменили ограничения после завершения работ на оранжевой линии метро

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ограничения и изменения схемы движения на дорогах в центральной и юго-западной частях Москвы отменяются в связи с досрочным завершением этапа строительных работ пересадки на будущую станцию "Академическая" Троицкой линии.

"В связи с досрочным завершением работ на участке Калужско-Рижской линии метро отменяются все ограничения и изменения схемы движения для автомобилистов", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в четверг.

Там отмечается, что в выходные дни в марте водители смогут проезжать по привычному маршруту без изменений.

1 и 2 марта в связи с закрытием участка метро между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" "оранжевой" линии менялась схема движения транспорта в центральной и юго-западной частях Москвы, чтобы проезд бесплатных компенсационных автобусов был без задержек.

В частности, на улице Профсоюзная и проспекте 60-летия Октября перед пересечениями с другими улицами - Вавилова, Дмитрия Ульянова, Нахимовский проспект, Гарибальди - были введены по 300 м выделенных полос, ездить по временным выделенным полосам и по существующей полосе на Ленинском проспекте можно было только городскому транспорту. Помимо этого, временно была закрыта парковка на пяти участках: на улице Профсоюзной, проспекте 60-летия Октября, дублере Ленинского проспекта и других, были закрыты несколько съездов в районе выделенных полос. При этом сохранялось движение на съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в сторону области по двум из четырех полос.

Ранее дептранс сообщил, что участок между станциями "Новые Черемушки" и "Октябрьская" Калужско-Рижской линии столичного метро не планируют больше закрывать в выходные в марте, так как досрочно завершен один из этапов строительства пересадки на станцию "Академическая" Троицкой линии.

Участок закрывался 1-2 марта, также в планах были ограничения 15-16 и 22-23 марта. В департаменте уточнили, что планируется провести еще несколько этапов работ по строительству пересадки, поэтому в будущем они также могут потребовать временного закрытия движения.