В Москве в пятницу обещают ветер до 22 метров в секунду

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В МЧС предупредили Москву о сильном ветре в течение всех суток в пятницу.

"В период с 00:00 часов 14 марта до конца суток 14 марта в Москве ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами ночью до 17м/с, днем 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

"По прогнозам синоптиков, завтра в Москве ожидаются дождь и сильный ветер", - сообщил городской Департамент транспорта.

Водителям в этих условиях советуют значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.