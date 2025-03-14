Столичные парки начали временно закрываться из-за сильного ветра

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Несколько парков Москвы приняли решение о закрытии из-за неблагоприятных погодных условий - сильного ветра.

О временном закрытии для посетителей объявили парки "Сокольники", Парк Горького, "Красная Пресня", "Фили", Сад "Эрмитаж", Таганский парк, Сад им. Баумана, Измайловский парк, Усадьба Воронцово, Парк им. 50-летия октября, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" и другие.

Также приостановила работу из-за погодных условий канатная дорога на ВДНХ.

Кроме того, департамент торговли Москвы временно ограничил посещение фестивальных площадок "Московских сезонов" на Тверской площади и площади Революции. "Предупреждаем рестораторов: летние веранды, сохраненные на зиму, необходимо защитить от неблагоприятных погодных условий", - сообщили в департаменте.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в связи с прохождением атмосферных фронтов в пятницу в Москве и области ожидается усиление ветра с порывами ночью до 17-22 м/с. Объявлен желтый уровень погодной опасности.