Жителям Москвы в 2025 году обещают бесплатно заменить более 300 тысяч электросчетчиков

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники "Мосэнергосбыта" в 2025 году бесплатно заменят более 300 тысяч электросчетчиков в жилых домах столицы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах, в этом году заменим свыше 300 тысяч приборов. Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет, уточнил заммэра.

"Дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме", - сказал чиновник.

О дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов.

С графиком замен можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.