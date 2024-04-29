Москвичей предупредили о мошенниках под видом коммунальщиков во время праздников

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Власти Москвы предупредили москвичей о том, что городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки; жителям следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Городские службы в период выходных дней не проводят поквартирные обходы и проверки. Если не возникла аварийная ситуация, коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения - выезды осуществляются только по заявкам граждан в экстренных случаях, время приезда в обязательном порядке согласовывается", - сказал он журналистам в понедельник.

Бирюков напомнил, что данные о проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая ее проводит.

"К сожалению, есть случаи, когда мошенники, представляясь сотрудниками различных коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей и пенсионеров, предлагают им услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит, пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять опасность при эксплуатации", - добавил Бирюков.

Заммэра призвал жителей к бдительности и подчеркнул, что любая внезапная проверка - это 100% мошенники, о чем следует незамедлительно сообщить в полицию.