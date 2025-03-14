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Конфликт со стрельбой произошел вблизи частного детского сада в новой Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Мужчина ранен в ногу в результате конфликта с применением травматического пистолета возле детского сада в новой Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что в ходе конфликта, который произошел за пределами территории дошкольного учреждения, он (злоумышленник - ИФ) выстрелил в своего знакомого из травматического пистолета. Оба участника инцидента доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств", - сказала Волк журналистам в пятницу.

Установлено, что стрелявший - уроженец Норильска.

Пострадавших среди воспитанников детского сада и персонала нет, отметила представитель министерства.

Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел около частного детского учреждения на улице Липовый парк: в ходе конфликта между экс-супругами "злоумышленник 1987 г.р. выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену".

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств произошедшего.

В столичном управлении (ГСУ) Следственного комитета РФ (СКР) также сообщили, что по факту инцидента организована доследственная проверка.

Ирина Волк СКР Москва МВД РФ
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