Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после стрельбы у детсада в Новой Москве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правоохранители возбудили уголовное дело по факту конфликта у детского сада в столичной Коммунарке, в результате которого пострадал мужчина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из следственного отдела ОМВД России "Коммунарский" города Москвы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ, по факту хулиганских действий в поселке Коммунарка", - написала Волк в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение после выстрела оппонента из травматического пистолета возле частного детского сада на улице Липовый парк. Оба участника инцидента были доставлены в территориальный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств.

По данным пресс-службы столичной прокуратуры, инцидент произошел между бывшими супругами, в ходе которого "злоумышленник 1987 г.р. выстрелил из травматического оружия в мужчину, сопровождавшего его бывшую жену".

Прокуратура Москвы и столичное управление Следственного комитета РФ контролируют установление обстоятельств произошедшего.