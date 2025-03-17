Шесть человек пострадали в результате аварии с водой на севере Москвы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Шесть человек госпитализированы в результате вытекания воды на улице Полярной в районе дома 36 в Северном Медведкове на северо-востоке Москвы, тяжелых повреждений и угрозы для их жизни нет, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"Бригадами скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф незамедлительно начато оказание медицинской помощи на Полярной улице. В результате шесть человек госпитализированы в профильные отделения крупнейших стационаров", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Там отмечается, что в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, тяжелых повреждений и угрозы для жизни нет.

Кроме того, врачи продолжают дежурить на месте на случай обращений за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства ликвидируют вытекание воды на улице Полярной в районе дома 36 в Северном Медведкове.

По данным СМИ, на Полярной улице прорвало трубу с кипятком.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что в связи с восстановительными работами на участке дублера Полярной улицы в районе дома 29, строение 6 и до пересечения с Чермянской улицей временно закрыто движение для транспорта.