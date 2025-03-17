В Москве ограничили движение по Полярной улице из-за утечки воды

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Северном Медведкове произошло вытекание воды у дома 36 по Полярной улице.

"Городские службы работают на улице Полярной в районе дома 36, где выявлено вытекание воды, которое в настоящее время локализовано", - сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Из-за этих работ на участке дублера Полярной улицы в районе дома 29, строение 6 и до пересечения с Чермянской улицей временно закрыто движение, сообщил Департамент транспорта.

"Рекомендуем использовать для объезда улицу Широкая. Экипаж дорожного патруля Центра организации дорожного движения помогает регулировать движение на месте. Просим выбирать маршрут заранее", - сказано в сообщении.