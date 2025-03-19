Мультимедийный океанариум откроют в Нагатинской пойме через два года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - На площади перед парком развлечений "Остров мечты" в Москве в ближайшие два года планируется открыть мультимедийный интерактивный океанариум, сообщил журналистам председатель правления холдинговой компании "Остров Мечты" Амиран Муцоев в среду.

"В течение полугода мы завершим проектирование мультимедийного океанариума, который планируется открыть на площади перед крытой частью парка развлечений. Это сложный, во многом не только технический, но и творческий процесс. Рассчитываем в ближайшие два года открыть", - сказал Муцоев.

Он пояснил, что океанариум будет полностью мультимедийным, живых рыб или морских обитателей завозить в парк не планируется.

"Это будет интерактивное пространство с аттракционами про белую акулу, с погружением под воду и многими другими. При этом будет полностью обеспечен эффект присутствия, визуально и не отличишь - это экран или аквариум", - сказал Муцоев.

Он добавил, что мультимедийный океанариум будет нести и образовательную функцию - благодаря интерактивным эффектам можно будет получать информацию о разных обитателях океана.

"Остров мечты", крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, открылся в феврале 2020 года. С момента открытия развлекательный парк посетило 19,6 млн человек, которые посмотрели 40 тыс. театрализованных шоу и совершили 120 млн прокатов на аттракционах.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Муцоев отмечал, что индустрия развлечений переживает санкции и экономические трудности легче других отраслей.

"Конечно, текущая ситуация отражается на нас. И всё-таки можно сказать, мы чувствуем себя несколько лучше, чем другие отрасли: несмотря на кризис и финансовые трудности, люди не отказываются от развлечений", - пояснил Муцоев.