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В Москве аттракционы открытой части "Острова Мечты" обещают запустить в 2026 году

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Москве обустройство открытой части развлекательного парка "Остров Мечты" должны завершить в 2026 году, рассказал основатель ГК "Регионы" и председатель правления компании "Остров мечты" Амиран Муцоев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Ожидается открытие новой зоны на открытом воздухе площадью 260 тысяч кв.м, что позволит "Острову Мечты" войти в десятку крупнейших парков мира и укрепить свою позицию на международной арене", - сказал Муцоев, добавив, что расширение парка намечено уже на 2026 год.

По его словам, парк "Остров Мечты" демонстрирует годовой рост посещаемости на уровне 30-40% и является крупнейшим крытым развлекательным парком в России и Европе.

Путин поддержал инициативы Муцоева по развитию отечественной индустрии развлечений.

Ранее Муцоев сообщал, что парк будет поделен на три тематические зоны. Одна будет посвящена "скорости", другая - "исследованиям", а также там появится сказочная деревня талисманов парка - "дримчиков".

На территории разместятся более 20 аттракционов, городской променад, интерактивный зеленый лабиринт на 2,5 тысячи кв.м, детские площадки общей площадью 2 тысячи кв.м и зона набережной с выходом к акватории.

Остров мечты Москва Амиран Муцоев Владимир Путин ГК "Регионы"
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