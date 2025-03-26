Движение электричек на МЦД-2 в сторону Подольска приостановлено

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания сообщила о приостановке движения поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) и Курском направлении в сторону Подольска /

"На D2 и Курском направлении приостановлено движение в сторону Подольска из-за остановки состава по техническим причинам на станции "Печатники", - сообщается в телеграм-канале компании в среду.

К составу уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет его с путей.

"Вместе с Московской железной дорогой принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - сообщили в ЦППК.



