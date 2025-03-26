Движение электричек на МЦД-2 в сторону Подольска восстановлено

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) и Курском направлении в сторону Подольска восстановлено, сообщает в среду пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"На D2 и Курском направлении возобновлено движение в сторону Подольска через ст. Печатники. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе Московской железной дороги уточнили, что движение поездов на участке Москва-товарная-Курская-Люблино было восстановлено в 20:10. В настоящее время поезда Курского направления в сторону области, а также МЦД-2 в сторону Подольска и Нахабино курсируют с отклонением от графика. Принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания электричек.

Ранее сообщалось о приостановке движения поездов на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2) и Курском направлении в сторону Подольска в связи с остановкой поезда по техническим причинам.