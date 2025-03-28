Рекордное для февраля число сделок с эскроу зарегистрировали в Москве

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Столичное управление Росреестра зарегистрировало рекордное для февраля число договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов, сообщает пресс-служба ведомства.

"(...) Февральский результат по регистрации первичных договоров c применением механизма проектного финансирования стал рекордным для этого месяца за все годы, как по числу таких сделок, так и в соотношении с общим количеством оформленных за месяц договоров долевого участия. По результатам двух месяцев доля эскроу от общего числа оформленных ДДУ впервые превысила 98%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В последний месяц зимы ведомство зафиксировало 11 210 ДДУ с эскроу. По сравнению с январем показатель увеличился на 22,7%, а по отношению к февральскому результату прошлого года - на 32,7%.

В общей сложности за январь-февраль 2025 года в столице зарегистрировали 20 347 таких ДДУ, что также стало абсолютным рекордом для первых двух месяцев года за все время ведения статистики и на 18,4% больше результата аналогичного периода 2024 года.

"По данным Банка России, по состоянию на 1 февраля 2025 года в Москве оформлено 217 598 эскроу-счетов, что составляет 61,4% от общего количества проектных договоров в Центральном федеральном округе (354 244)", - добавили в Росреестре.