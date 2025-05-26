Доля сделок с эскроу-счетами в новостройках Москвы побила рекорд

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Рекордная доля договоров долевого строительства (ДДУ) с эскроу-счетами зафиксирована в Москве с начала года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Впервые доля ДДУ с эскроу в столице превысила отметку в 99%, обогнав предыдущее рекордное месячное значение на 0,8%. В пересчете на сделки это означает, что из 9,6 тыс. первичных договоров без проектного финансирования оформлены всего 37 ДДУ", - рассказал руководитель управления Игорь Майданов, уточнив, что до полного перехода на эскроу в Москве осталось менее 0,5%.

По сравнению с мартом число ДДУ с эскроу снизилось на 2,4% (9,8 тыс.), а по сравнению с апрелем 2024 года - на 16,9% (11,6 тыс.).

Всего с начала года в Москве оформили 39,8 тыс. договоров долевого строительство с эскроу-счетами, что оказалось на 2,1% меньше, чем в январе-апреле 2024 года (40,7 тыс. договоров).