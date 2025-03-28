В Москве отель Park Inn by Radisson Izmailovo выставлен на торги за 643 млн рублей

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Гостиница Park Inn by Radisson Izmailovo на востоке Москвы уйдет с молотка, сообщили в департаменте по информационной политике Российского аукционного дома (РАД).

"Российский аукционный дом объявляет о начале сбора заявок на участие в торгах по реализации прав (требований) ПАО "Промсвязьбанк" к ООО "МонолитКапиталСтрой". Основным активом компании является четырехзвездочная гостиница Park Inn by Radisson Izmailovo Moscow общей площадью 5741,6 кв.м, расположенная по адресу Никитинская улица д. 10А. Собственник - ООО "Отель на Парковой", - говорится в сообщении.

Построенный в 2014 году одиннадцатиэтажный отель со 109 номерами работал до 2022 года под брендом Radisson Hotel Group. В состав лота также входит право аренды на земельный участок площадью 1812 кв.м.

Продажа прав требований пройдет в виде повышения начальной цены (английский аукцион), аукцион намечен на 6 мая. Начальная стоимость лота составляет 643,7 млн рублей.