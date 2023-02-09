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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Петербурге треть гостиничных номеров вышла из-под управления иностранцев

Показатель может уменьшиться еще на 43% после ухода норвежской Wenaas Hotel Russia

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге число гостиничных номеров под управлением международных компаний сократилось на треть, подсчитали в компании Nikoliers.

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"В начале 2023 года в Санкт-Петербурге под управлением международных операторов находилось 6,7 тысячи гостиничных номеров, в то время как в 2019 году этот показатель был на уровне 9,9 тысячи номеров, то есть на 32% больше. В городе в управлении иностранными компаниями осталась только четверть всего номерного фонда гостиниц категорий 3*, 4* и 5* (общий качественный номерной фонд - 26,3 тысячи единиц)", - говорится в исследовании.

В 2022 году из России ушли несколько иностранных компаний, а их отели продолжили работу с новыми названиями и под управлением российских операторов.

По данным экспертов, в перспективе номерной фонд международных отельеров в северной столице может уменьшиться еще на 43%, поскольку российский Cosmos Hotel Group (входит в АФК "Система") заявил о покупке шести отелей норвежской группы Wenaas Hotel Russia.

В числе петербургских отелей, которыми по-прежнему управляют иностранные операторы, эксперты назвали гостиницы французской компании Accor и ныне китайской Radisson, два отеля американской компании Hilton Worldwide, а также Grand Hotel Europe (международная компания Belmond), "Астория" и "Англетер" (британская Rocco Forte), Lotte Hotel St. Petersburg (южнокорейская Lotte Hotels & Resorts).

В Nikoliers не исключают приход на петербургский рынок азиатских отельеров, которые привнесут новую философию в сегмент гостиничного управления.

Петербург Nikoliers Wenaas Hotel Russia Норвегия АФК Система Cosmos Hotel Group
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