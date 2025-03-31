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Дептранс объяснил техническими работами сбой в приложении "Метро Москвы"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Технические работы стали причиной трудностей с доступом в личный кабинет приложения "Метро Москвы", оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно; для пополнения карты "Тройка" пассажирам предлагают воспользоваться кассами и терминалами на станциях метро, сообщает столичный дептранс.

"В работе личного кабинета приложения "Метро Москвы" могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Специалисты работают над их скорейшим завершением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все ранее купленные билеты продолжают действовать.

"Пополнить карту "Тройка" можно в кассах и терминалах на станциях метро. Оплата проезда на турникетах и валидаторах работает штатно - оплатить проезд можно картой "Тройка", банковскими картами, билетами "Единый"", - уточнили в департаменте.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое в приложении "Метро Москвы". Согласно сообщениям, пользователи не могут пополнить карту "Тройка", войти в приложение и личный кабинет.

Метро Москвы Москва
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