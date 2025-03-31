Движение поездов на МЦД-3 изменится с 1 по 11 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Расписание пригородных поездов третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3, D3) изменится с 1 по 11 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"С 1 по 11 апреля изменится движение поездов на D3. На Казанском направлении интервалы движения частично увеличены: с начала движения до 07:30 - до 15 минут, после 23:00 - до 20 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от "Люберец" и "Быково" и обратно. Изменено расписание и набор остановок у части поездов дальнего пригорода", - сообщается в понедельник в телеграм-канале департамента.

На Ленинградском направлении интервалы движения после 23:00 частично увеличены до 20 минут.

На станции "Митьково" изменено время отправления первых и последних поездов. В сторону "Зеленограда-Крюково" первый поезд будет отправляться в 06:02, последний - в 00:22, в сторону "Ипподрома" первый поезд будет отправляться в 05:43, последний - в 00:23.