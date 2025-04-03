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"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации

Вылетающим за границу рекомендуют приезжать в аэропорт за три часа до вылета

"Внуково" предупредило об очередях к паспортному контролю из-за модернизации
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Модернизация пунктов паспортного контроля продлится в аэропорту "Внуково" до конца апреля, в связи с этим возможны временные неудобства для пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"По 30 апреля в аэропорту "Внуково" ФГКУ "Росгранстрой" проводит опытную эксплуатацию программно-технического комплекса паспортного контроля государственной системы "Мир" (ПТК). В период проведения опытной эксплуатации возможно увеличение времени ожидания в очередях перед кабинами паспортного контроля", - говорится в сообщении.

"Внуково" рекомендует пассажирам, вылетающим международными рейсами, прибывать в аэропорт заблаговременно - за 3 часа до вылета.

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