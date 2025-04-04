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Аэропорт Внуково возобновил выпуск самолетов

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Аэропорт Внуково, в котором были введены ограничения, открыт на выпуск самолетов, вылет каждого рейса дополнительно согласовывается, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов - вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу агентство проинформировало о введении временных ограничений в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Жуковский Домодедово Внуково
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