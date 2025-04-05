Свыше 100 человек обратились к медикам после укусов клещей в Московской области

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Более 100 обращений из-за укусов клещей зарегистрировали в Подмосковье на начало апреля, сообщает сайт управления Роспотребнадзора по Московской области в пятницу.

"Медицинскими организациями Московской области зарегистрировано более 100 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, что выше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в первую очередь, такая активность клещей обусловлена теплой малоснежной зимой и ранней оттепелью.

По результатам лабораторных исследований 19 клещей в трех (15,8%) случаях выявлены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Кроме того, с начала года зарегистрировано 13 случаев болезни Лайма, что на 23,5% ниже аналогичного периода прошлого года.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не регистрировалось.

В ведомстве добавили, что в регионе запланировано проведение акарицидных обработок на площади около 5 тыс. га, из которых более 35% - территории летних оздоровительных учреждений. Также на данный момент в Подмосковье против клещевого энцефалита привито около 3 тыс. человек, в том числе более 700 детей.