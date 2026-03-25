Поиск

Популяция клещей в России в 2026 году прогнозируется более многочисленной из-за снежной зимы

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В РФ в текущем году прогнозируется более многочисленная, чем обычно, популяция клещей; большое количество снега прошедшей зимой защитило клещей от промерзания, сообщил заведующий лабораторией экологии риккетсий, глава отдела природно-очаговых инфекций Центра им. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.

"Значительный снежный покров, наблюдавшийся прошедшей зимой, надежно защитил клещей от промерзания во время зимовки. Можно прогнозировать, что популяция клещей в этом году может быть более многочисленна, чем обычно", - сказал Костарной "Интерфаксу" в среду.

Опасных клещей, по его словам, можно встретить почти на всей территории России. Клещи могут переносить вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции.

Клещевой энцефалит поражает нервную систему, и последствия могут быть крайне серьезными: параличи, когнитивные нарушения, ухудшения памяти и слуха. Клещевой энцефалит может привести к стойкой инвалидизации и к смерти. Для профилактики заражения следует вакцинироваться.

"Современные вакцины обеспечивают высокую защиту, предотвращая тяжелые формы болезни, хорошо переносятся. Вакцинация от клещевого энцефалита необходима лицам, проживающим в эндемичных районах, и туристам в такие популярные туристические регионы, как Республика Алтай и Алтайский край, Иркутская область (озеро Байкал), другие сибирские регионы, а также Дальний Восток", - отметил Костарной.

Для профилактики риккетсиозов и боррелиоза вакцин не существует, поэтому особое значение имеют меры предосторожности, своевременная диагностика и своевременная антибиотикотерапия, назначаемая врачом.

"Нельзя заниматься самолечением, и при обнаружение присосавшегося клеща следует незамедлительно обратитесь ко врачу", - подчеркнул он.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });