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Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Снег и колебания температуры между плюсовыми и минусовыми температурами в Москве могут привести к образованию гололедицы, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"В течение дня ожидаются снег и колебания температуры воздуха между положительными и отрицательными значениями, что может способствовать образованию гололедицы", - говорится в сообщении.

Городские службы ликвидируют последствия снегопада, а также непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Мэрия просит пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Москва
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