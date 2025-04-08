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Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды
Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы рекомендует водителям использовать городской транспорт для передвижения по городу из-за снегопада, который продлится до утра среды.

"До завтрашнего утра в городе будет снегопад. Также возможна гололедица. (...) Если вы уже заменили зимнюю резину на летнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт", - сообщается в телеграм-канале департамента во вторник.

В дептрансе просят водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, не совершать резких ускорений и торможений, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Москва
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