Пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Последний этаж административного здания горит в Москве на Госпитальной площади, сообщили в телеграм-канале МЧС России.

"Поступило сообщение о загорании на 7 этаже 7-этажного административного здания по адресу: ЮВАО, Госпитальная площадь, д. 2, к. 28", - говорится в сообщении.

Людей на этаже нет, отмечают в ведомстве. Пожарные работают на месте возгорания. По данным сервиса "Яндекс.Карты", по адресу Госпитальная площадь, д. 2 к. 28 находится перинатальный центр ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана.