Задымление произошло на верхнем этаже в ГКБ им. Баумана, никто не пострадал

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В корпусе родильного дома ГКБ им. Баумана в Москве произошло задымление на верхнем этаже и под крышей, пострадавших нет, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"На верхнем 7 этаже и частично под крышей корпуса родильного дома ГКБ им. Баумана произошло задымление. Пациентки эвакуируются в соседний лечебный корпус. Тяжелых пациентов и детей нет, все передвигаются самостоятельно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что на месте дежурят медицинские службы. Работают пожарные расчеты.

Ранее в МЧС сообщили, что в Москве произошло возгорание на последнем этаже административного здания на Госпитальной площади. Открытое горение ликвидировано. Сотрудники МЧС России спасли 29 человек, пациенты и персонал размещены в другом корпусе больницы.