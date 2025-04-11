В Москве 13, 20, 27 и 29 апреля будут ограничивать движение транспорта у кладбищ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пасхальные праздники 13, 20, 27 и 29 апреля с 6:00 до 16:00 будут ограничивать движение транспорта вблизи кладбищ, сообщили в столичном Департаменте транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В эти дни и часы будут перекрыты улицы вблизи на востоке, юго-западе, юге, севере, западе, северо-западе города и в новой Москве.

Кроме того, будет организована выделенная полоса в Северо-западном административном округе на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище.

Отменится левый поворот на разворотную площадку в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

Будет временно запрещена остановка и стоянка в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, в проезде Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Пасхальные праздники в 2025 году выпадают на 13 апреля (Вербное воскресенье), 20 апреля (Пасха), 27 апреля (Красная горка), 29 апреля (Радоница).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин обещал в эти дни запустить бесплатные автобусы от станций метро и МЦД с крупнейшими кладбищами.



"В саму пасхальную ночь работа почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 3:30. Также будут ходить 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта", - сообщал он.