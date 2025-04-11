Поиск

В Москве 13, 20, 27 и 29 апреля будут ограничивать движение транспорта у кладбищ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Москве в пасхальные праздники 13, 20, 27 и 29 апреля с 6:00 до 16:00 будут ограничивать движение транспорта вблизи кладбищ, сообщили в столичном Департаменте транспорта со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

В эти дни и часы будут перекрыты улицы вблизи на востоке, юго-западе, юге, севере, западе, северо-западе города и в новой Москве.

Кроме того, будет организована выделенная полоса в Северо-западном административном округе на Пятницком шоссе по направлению в область от улицы Барышиха до съезда на Митинское кладбище.

Отменится левый поворот на разворотную площадку в Проектируемом проезде № 5557 в районе владения 1.

Будет временно запрещена остановка и стоянка в Волоколамском проезде от Волоколамского шоссе до проезда Стратонавтов, в проезде Стратонавтов в районе Волоколамского шоссе, в проезде от Пятницкого шоссе до Митинского кладбища, а также на Кавказском бульваре от улицы Бехтерева до Деловой улицы.

Пасхальные праздники в 2025 году выпадают на 13 апреля (Вербное воскресенье), 20 апреля (Пасха), 27 апреля (Красная горка), 29 апреля (Радоница).

Ранее мэр столицы Сергей Собянин обещал в эти дни запустить бесплатные автобусы от станций метро и МЦД с крупнейшими кладбищами.

"В саму пасхальную ночь работа почти 150 самых востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 3:30. Также будут ходить 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта", - сообщал он.

Пасха Сергей Собянин Москва Митинское кладбище Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Почти 700 автомобилей такси изъяли в Москве с начала года из-за выявленных нарушений

Военный суд назначил 16 лет обвиняемому в подготовке серии подрывов силовиков в Москве

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Сезон летней речной навигации откроется в Москве 24 апреля

Гололедица сохранится в Москве и Подмосковье до конца недели

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Снегопад продлится в Москве до утра среды

Из-за колебаний температуры в Москве во вторник может образоваться гололед

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

Зимняя погода со снегом сохранится в Москве до конца недели

После воскресного ДТП с автобусами в Москве в больницы доставили 11 человек

Снегопад в Москве продлится весь день

Движение ограничено на 60-м км МКАД из-за массовой аварии

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне71 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6171 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе384 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });