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Москва закупит еще 700 электробусов за 53 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Департамент Москвы по конкурентной политике ищет поставщика очередной партии электробусов в рамках контракта жизненного цикла на 15 лет, следует из материалов сайта госзакупок.

Конкурс с максимальной ценой 52,9 млрд рублей объявлен в середине мая. Заявки принимаются до 2 июня, итоги будут подведены 4 июня.

Предполагается, что поставки 85-местных автобусов на электротяге, способных полностью заряжаться за час, будут осуществляться партиями по 25-35 единиц до 2028 года.

Контракт, как и аналогичные ранее заключенные, также предполагает сервисное обслуживание этих машин в течение 15 лет.

Москва закупает электробусы большого класса с 2018 года. Поставщиками таких машин являются "ГАЗ" и "КАМАЗ", который в конце февраля уже заключил контракт жизненного цикла на поставку Москве 400 электробусов за 29 млрд рублей.

ГАЗ КАМАЗ Москва
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