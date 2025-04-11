Правительство Москвы утвердило положение о нацпарке "Лосиный остров"

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Власти столицы утвердили положение о территории нацпарка "Лосиный остров", относящейся к Москве, документом устанавливается, что разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства выдаются уполномоченным органом исполнительной власти Москвы, а размещение объектов должно быть согласовано с правительством РФ.

Постановление об утверждении положения опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.

Согласно документу, нацпарк "Лосиный остров" является особо охраняемой природной территорией федерального значения, и особо ценным природным комплексом города Москвы. Также документом установлено зонирование нацпарка в границах Москвы.

Так, в рамках осуществления рекреационной деятельности на территории "Лосиного острова" допускаются "с учетом функционального зонирования строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, снос объектов капитального строительства, возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений, сооружений элементов благоустройства, объектов сопутствующей инфраструктуры в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ". Осуществление экономической и иной деятельности юридических и физических лиц на территории нацпарка должно быть согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти Москвы.

"Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, планируемых на территории Национального парка в границах города Москвы, разрешение на ввод в эксплуатацию указанных объектов выдаются уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы. Размещение объектов капитального строительства подлежит согласованию с Правительством РФ", - уточняется в документе.

Также документом на территории "Лосинового острова" запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка.

Кроме того, документом на "территории национального парка в границах города Москвы устанавливается дифференцированный режим особой охраны, запрещающий или разрешающий проведение тех или иных мероприятий и работ, видов деятельности в установленных функциональных зонах".