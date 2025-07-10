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Кремль переадресовал региональным властям вопрос о строительстве дороги через Лосиный остров

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обращаться к региональным властям в связи с ситуацией вокруг парка "Лосиный остров".

"Это все-таки тема региональных властей. Давайте не будем сюда президента примешивать", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг парка "Лосиный остров" в связи с планируемым строительством дороги и ответил на вопрос, "есть ли какая-то позиция у президента на этот счет".

Он напомнил, что президент всегда говорил о необходимости защиты и поддержания особо охраняемых территорий.

"Это очень важный приоритет работы правительства. Но также президент неоднократно говорил о том, что сохранение этих территорий никоим образом не должно быть тормозом прогресса и тормозом развития с тем, чтобы жизнь горожан становилась комфортнее. Поэтому здесь, конечно, речь идёт о золотой середине, и по нюансам все-таки прошу вас обращаться к региональным властям", - сказал Песков.

В апреле власти столицы утвердили положение о территории нацпарка "Лосиный остров", относящегося к Москве. Согласно документу, "Лосиный остров" является особо охраняемой природной территорией федерального значения, и особо ценным природным комплексом города Москвы. Также документом установлено зонирование нацпарка в границах Москвы.

Так, в рамках осуществления рекреационной деятельности на территории "Лосиного острова" допускаются "с учетом функционального зонирования строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, снос объектов капитального строительства, возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений, сооружений элементов благоустройства, объектов сопутствующей инфраструктуры в соответствии с перечнем, утверждаемым правительством РФ". Осуществление экономической и иной деятельности юридических и физических лиц на территории нацпарка должно быть согласовано с уполномоченным органом исполнительной власти Москвы.

Дмитрий Песков Москва Лосиный остров
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