Жара ожидается в Москве в среду

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщает о жаркой погоде в Москве в среду и просит водителей быть внимательными за рулем.

По данным Гидрометцентра, температура в Москве поднимется до 25-27 градусов.

"В городе ожидается жара. Не забывайте брать с собой головной убор и воду в долгую поездку. (...) Будьте внимательны за рулем. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

К вечеру возможны затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце и МКАД, поэтому в дептрансе призывают планировать маршрут заранее.