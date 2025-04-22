Поиск

Заморозки и мокрый снег не исключены в московском регионе в выходные

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры в московском регионе приведет к тому, что в выходные может пойти мокрый снег, также не исключены заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы, в Москве дожди будут более заметные. Вот возможны ли осадки, кроме дождя? Не исключено. Суть такова, что по всем моделям на высоте 1000-1500 метров температура прогнозируется от минус 5 до минус 7 градусов. В субботу давление резко понижается, и осадки, естественно, будут сверху идти в кристаллическом виде. Поэтому, есть вероятность того, что они будут (доходить до земли) в виде мокрого снега", - сказал Вильфанд.

Кроме того, в московском регионе не исключено понижение температуры до нуля и заморозки. "В воскресенье и в понедельник начнется заметное повышение давления, облачность уже будет поменьше, поэтому будет выхолаживание подстилающей поверхности. И поэтому заморозки не исключены, вероятность существует", - уточнил Вильфанд.

Роман Вильфанд Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 апреля

Трамп видит хорошие шансы на заключение соглашения по Украине на этой неделе

Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Путин потребовал не допустить расширения аварийного жилого фонда

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Российские судовладельцы отметили сокращение Южной Кореей импорта сельди и минтая

Президент РФ заявил, что удар по гражданскому объекту в Сумах был нацелен на преступников

Военная операция на Украине

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Путин сообщил, что боевые действия возобновились после завершения перемирия

Подписан закон о возможности исполнения решения о призыве в армию в течение года

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

Закон о "мокром" лизинге самолетов у иностранных авиакомпаний подписан президентом РФ

В России расширены критерии для признания иностранными агентами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6236 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне87 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости381 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов198 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе397 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России63 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России74 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2244 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ49 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });