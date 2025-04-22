Заморозки и мокрый снег не исключены в московском регионе в выходные

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Понижение температуры в московском регионе приведет к тому, что в выходные может пойти мокрый снег, также не исключены заморозки, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с пятницы, в Москве дожди будут более заметные. Вот возможны ли осадки, кроме дождя? Не исключено. Суть такова, что по всем моделям на высоте 1000-1500 метров температура прогнозируется от минус 5 до минус 7 градусов. В субботу давление резко понижается, и осадки, естественно, будут сверху идти в кристаллическом виде. Поэтому, есть вероятность того, что они будут (доходить до земли) в виде мокрого снега", - сказал Вильфанд.

Кроме того, в московском регионе не исключено понижение температуры до нуля и заморозки. "В воскресенье и в понедельник начнется заметное повышение давления, облачность уже будет поменьше, поэтому будет выхолаживание подстилающей поверхности. И поэтому заморозки не исключены, вероятность существует", - уточнил Вильфанд.